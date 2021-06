Linkeys signe un contrat avec Sincrone, distributeur des solutions Bouygues Telecom Entreprises

Linkeys, la solution 100% digitale du groupe Mare Nostrum dédiée au recrutement par cooptation, annonce la signature d'un contrat annuel avec Sincrone, distributeur des solutions Bouygues Telecom Entreprises, pour la diffusion de ses offres d'emploi sur la plateforme du Groupe.

Implanté sur l'ensemble du territoire national, le groupe Sincrone couvre l'ensemble des besoins IT Télécoms des entreprises grâce à la combinaison de ses 3 filiales : Digital-liance, Ilco et Mobilecase. La signature de ce contrat permet à Linkeys d'élargir ses offres d'emploi au secteur des télécommunications (acheteurs, ingénieurs commerciaux, techniciens réseaux et télécoms) et à Sincrone de bénéficier de la communauté des 32 000 Linkers pour chasser ses futurs talents.

Plateforme performante proposant des solutions innovantes à ses clients et utilisateurs, Linkeys affiche en une année, une croissance de 429 % de postes en ligne avec un taux d'engagement de plus de 1 650 % pour les contrats d'embauche cooptés. Cette excellente interaction entre Linkeys et ses Linkers se traduit également depuis le début de l'année 2021 par plus de 2 300 postes en ligne, plus de 230 contrats de travail signés et plus de 110 000 € de primes distribuables.