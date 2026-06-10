LinkedIn lance une nouvelle initiative pour attirer les annonceurs professionnels

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* L'équipe de BrandWorks a vu ses effectifs augmenter de 60% au cours des derniers mois

* La génération Z est le public qui connaît la plus forte croissance sur LinkedIn

* BrandLink prévoit de presque tripler son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2026

* Les publications vidéo des directeurs généraux sur LinkedIn ont augmenté de 68% en deux ans

par Jaspreet Singh

LinkedIn entend consolider sa position de plateforme de référence pour les annonceurs professionnels grâce à une nouvelle équipe d’experts en marketing qui devrait générer un chiffre d’affaires annualisé de 100 millions de dollars au cours du prochain exercice, a déclaré une source proche du dossier.

La plateforme MSFT.O , détenue par Microsoft, a dévoilé mercredi BrandWorks, la nouvelle équipe mise en place pour proposer des campagnes publicitaires plus performantes à des clients allant du géant des logiciels SAP à la plateforme privée d'hébergement de sites Web Webflow.

« Nous développons des services conçus pour répondre aux besoins des spécialistes du marketing là où ils se trouvent », a déclaré Alex Josephson, vice-président de BrandWorks, qui avait auparavant mis en place une offre similaire appelée Twitter Next.

LinkedIn s'est taillé une place sur le marché très concurrentiel de la publicité en ciblant les entreprises à la recherche de clients professionnels, bien qu'il soit bien plus petit que les grandes sociétés spécialisées dans la publicité comme Meta Platforms.

Elle a lancé BrandWorks en interne en mars et la taille de l'équipe a augmenté d'environ 60% au cours des derniers mois, grâce à un recrutement agressif auprès d'entreprises telles que TikTok, Meta et X.

L'équipe dirige désormais un programme appelé Top Voices 360 qui met en relation des annonceurs et des créateurs pour du contenu sponsorisé et a généré plus de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires entre mai 2025 et mai 2026, avec des clients tels que SAP, IBM IBM.N et ServiceNow NOW.N , a indiqué la source.

UN PARI IMPORTANT SUR LA VIDÉO

LinkedIn encourage également les éditeurs et les créateurs à partager davantage de vidéos sur la plateforme, sur lesquelles les annonceurs peuvent diffuser des campagnes via un programme appelé BrandLink .

La société a déclaré s'attendre à ce que le chiffre d'affaires de BrandLink quasi triple au cours de l'exercice fiscal actuel , mais n'a pas communiqué de chiffres.

« Nous estimons que 80% des budgets B2B sont consacrés au référencement et aux réseaux sociaux, Google et LinkedIn étant les principaux bénéficiaires de ces investissements B2B », a déclaré Luke Stillman, directeur général du cabinet de conseil en tendances Madison and Wall.

La vidéo est également en passe de devenir le format préféré sur LinkedIn, en particulier parmi les jeunes professionnels tels que les Millennials et la Génération Z.

« La génération Z est le groupe démographique qui connaît la plus forte croissance sur la plateforme. C’est aussi celui qui affiche la plus forte croissance en termes d’engagement avec le contenu », a déclaré M. Josephson.

La tendance croissante des dirigeants à vouloir s'adresser directement à leur public a également contribué à cette évolution. Les publications vidéo des directeurs généraux ont également augmenté de 68% sur LinkedIn au cours des deux dernières années, selon le rapport.