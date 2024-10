Linedata Services: Chiffre d’affaires 9 mois 2024 : 134,6 M€ (+2,0%)

Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de solutions globales et de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a réalisé un chiffre d’affaires de 134,6 M€ sur les 9 premiers mois de 2024, soit une progression de 2,0% par rapport à la même période de 2023. A taux de change constants, la croissance organique s’établit à 1,5%.



La part récurrente du revenu à fin septembre 2024 est stable et représente 77% du total, soit un montant de 103,4 M€ en augmentation de 1,7 M€ par rapport à fin septembre 2023.