Linedata : décès de Jacques Bentz, ancien président du conseil de surveillance

(AOF) - Linedata annonce le décès de Jacques Bentz, ancien président du conseil de Surveillance de la société, survenu le 7 décembre dernier. "Au cours de ses dix-huit années de mandat en tant que président du conseil de surveillance, il a joué un rôle déterminant dans l’accompagnement de l’entreprise à des étapes clés de son développement, en contribuant à renforcer son positionnement d’acteur majeur des solutions technologiques dédiées à l’industrie financière, en France et à l'international", détaille le groupe dans un communiqué.

