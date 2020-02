Linedata Chiffre d'affaires 2019

Chiffre d'affaires 2019 : 169,7 M€



Neuilly-sur-Seine, le 6 février 2020 - Linedata (LIN:FP) a réalisé un chiffre d'affaires de 169,7 M€ en 2019, en diminution de 2,1% par rapport à 2018. A données comparables, ce chiffre est en baisse de 4,6%, en raison principalement d'effets de change. Hors impact de l'activité BOT, le Groupe affiche une croissance pro-forma* de 1,8%.



Le chiffre d'affaires récurrent a continué de progresser en 2019 (+2,2 M€). Il atteint 127,2 M€ et représente 75% du total. Cette hausse profite notamment aux revenus des licences vendues en mode locatif et à la maintenance.



En 2019, la prise de commande s'élève à 51,5 M€, en baisse de 9,7% par rapport à 2018 en raison du retard pris dès le début de l'année et de l'effet de base lié à la perte du contrat BOT (impact de 1,7 M€).