Lindsay Corp. chute après un chiffre d'affaires inférieur à celui du premier trimestre

8 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipement agricole Lindsay Corp LNN.N chutent de 1,8 % à 116,44 $ en pré-commercialisation

** La société affiche des revenus de 155,8 millions de dollars au 1er trimestre, inférieurs aux estimations des analystes de 166,81 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action du 1er trimestre s'élève à 1,54 $ contre 1,57 $ l'année précédente

** Attribue la baisse des revenus à un environnement agricole difficile

** "Le sentiment des agriculteurs américains continue de refléter l'incertitude commerciale, la baisse des prix des produits de base et la hausse des coûts des intrants", déclare Randy Wood, président-directeur général de la société

** Un des quatre courtiers évalue l'action comme étant "fortement à l'achat", trois comme étant "à garder"; leur prévision médiane est de 131 $ - données LSEG

** LNN a chuté de 0,3 % en 2025, marquant ainsi sa troisième année consécutive de baisse