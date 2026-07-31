Linde va investir 1 milliard de dollars en Arizona après avoir remporté un contrat d'approvisionnement en semi-conducteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'éléments de contexte au paragraphe 2 et de détails sous forme de liste à puces)

Linde LIN.O , le plus grand groupe mondial de gaz industriels, a annoncé vendredi avoir conclu un nouvel accord à long terme pour fournir des gaz industriels d'ultra-haute pureté à l'un des plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs et qu'il allait investir environ 1 milliard de dollars en Arizona.

Alors que les fabricants de semi-conducteurs augmentent leurs capacités pour répondre à la demande en puces destinées à l’IA et au calcul haute performance, les investisseurs s’intéressent de plus en plus à la capacité de Linde à transformer son exposition croissante à ce secteur en une croissance durable de ses bénéfices.

* Cette expansion permettra à Linde d’augmenter son approvisionnement en azote, oxygène et argon d’ultra-haute pureté afin d’alimenter deux nouvelles usines de fabrication de semi-conducteurs

* Dans le cadre de cet accord, Linde construira, détiendra et exploitera deux nouvelles unités de séparation de l’air ainsi que les infrastructures associées

* La coentreprise taïwanaise de Lindeprévoit d’investir environ 800 millions de dollarspour fournir des gaz industriels aux nouvelles usines de semi-conducteurs de ce même client à Taïwan