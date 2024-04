Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Linde: une nouvelle unité d'hydrogène vert au Brésil information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 12:34









(CercleFinance.com) - Linde a annoncé jeudi que sa filiale White Martins prévoyait de construire et de développer un seconde unité de production d'hydrogène vert située dans le sud-ouest du Brésil.



Ce système d'électrolyseur alcalin - d'une capacité de cinq mégawatts - sera installé à proximité du site de séparation des gaz de l'air que Linde exploite actuellement près de Sao Paulo.



Alimentée par des énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien, l'unité doit permettre de produire de l'hydrogène vert qui sera ensuite utilisé par le fabricant de verre Cebrace en vue de réduire ses émissions de carbone.



Cette nouvelle unité devrait être opérationnelle dans le courant de l'année 2025.



Dans un communiqué, Linde rappelle que White Martins était devenue, en 2022, la première entreprise sud-américaine à produire de l'hydrogène vert certifié à une échelle industrielle.





Valeurs associées LINDE Tradegate +0.77% LINDE LSE -100.00% LINDE XETRA +0.77% LINDE NASDAQ +0.23%