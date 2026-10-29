Linde trouve un nouveau souffle dans les puces d'IA

Le géant mondial des gaz industriels dépasse les attentes au troisième trimestre, porté notamment par l'essor des semi-conducteurs. Si ses marges peinent encore à progresser, la solidité de son carnet de projets et la demande dans l'électronique rassurent les analystes de Citi.

Il n'y a pas que les fabricants de semi-conducteurs qui profitent de la ruée vers l'intelligence artificielle. Les usines ont aussi besoin de gaz ultrapurs pour fabriquer leurs puces, et Linde est particulièrement bien placé pour les leur fournir.

Au troisième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 9,4 MdsUSD, en hausse de 9%, contre 9,16 MdsUSD attendus par le consensus FactSet. Le bénéfice par action ajusté progresse également de 9%, à 4,59 USD, dépassant les 4,52 USD anticipés. La croissance sous-jacente des revenus atteint 5%, portée par une hausse des prix de 3% et des volumes de 2%.

Les puces d'IA mettent les gaz

C'est dans l'électronique que Linde affiche sa plus belle performance. Les ventes destinées à ce marché ont bondi de 15% sur un an, stimulées par les investissements dans les capacités de production de semi-conducteurs, notamment pour l'IA.

Et la dynamique pourrait durer. Le groupe dispose d'environ 2 MdsUSD de projets électroniques en cours de construction aux États-Unis, en Corée du Sud et en Chine. Ces installations devraient progressivement entrer en service au cours des deux à trois prochaines années et soutenir une croissance à deux chiffres de l'activité.

En juillet, Linde avait notamment annoncé un investissement d'environ 1 MdUSD en Arizona pour accompagner l'expansion d'un grand fabricant de semi-conducteurs.

Les autres marchés industriels se portent également bien. Les revenus progressent de 12% dans la chimie et l'énergie et de 7% dans l'industrie manufacturière. La croissance reste toutefois contrastée géographiquement. Si les Amériques et l'Asie-Pacifique affichent des hausses respectives de 11% et 12%, l'activité industrielle européenne demeure atone, sans véritable perspective de reprise à court terme selon le directeur général Sanjiv Lamba.

Des marges de géant, mais le plafond est proche

Malgré cette croissance, les marges ne décollent plus vraiment. Le résultat opérationnel ajusté progresse de 8%, à 2,76 MdsUSD, mais la marge correspondante recule légèrement, à 29,4%, contre 29,7% un an plus tôt. Elle reste toutefois stable en neutralisant les effets de refacturation des coûts énergétiques.

Le groupe a également enregistré une charge de restructuration de 425 MUSD, liée notamment à des réductions d'effectifs et à sa filiale américaine de soins à domicile Lincare, dont les performances déçoivent. La direction étudie plusieurs options stratégiques pour cette activité. En données publiées, le BPA recule ainsi de 11%, à 3,66 USD.

La génération de trésorerie reste néanmoins solide. Le flux de trésorerie opérationnelle atteint 3,17 MdsUSD, en hausse de 8%, tandis que le flux de trésorerie disponible ressort à 1,78 MdUSD.

Un quatrième trimestre timide, mais Citi voit plus loin

Linde relève légèrement ses ambitions pour 2026, avec un BPA ajusté désormais attendu entre 17,82 et 17,92 USD, contre 17,70 à 17,90 USD précédemment. Cette fourchette implique une croissance annuelle de 8% à 9%, incluant un effet de change favorable d'environ 2 points.

Pour le quatrième trimestre, la direction vise toutefois un BPA ajusté compris entre 4,40 et 4,50 USD, légèrement inférieur aux 4,53 USD attendus par les analystes.

Chez Citi, cette prudence ne suscite pas d'inquiétude particulière. La banque estime que les investisseurs devraient davantage retenir la solidité du trimestre, l'amélioration des prix et la progression des projets de fourniture de gaz sous contrats de long terme. Ces derniers représentent désormais 7,9 MdsUSD, offrant une visibilité appréciable sur les revenus futurs.

Citi fixe ainsi un objectif de cours de 560 USD, proche des 562 USD visés par Bernstein. Plus réservé, AlphaValue affiche un objectif de 512 USD, estimant que Linde pourrait approcher d'un plafond dans l'amélioration de ses marges opérationnelles.

Avec une valorisation proche de 28 fois les bénéfices ajustés attendus pour 2026 selon AlphaValue, le groupe conserve une prime boursière importante, qui laisse peu de place à la déception.

Linde possède néanmoins un atout de taille. Dans la course aux puces d'IA, il ne fabrique ni processeurs ni machines de lithographie. Il fournit simplement des gaz dont les usines ne peuvent pas se passer.