Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde: relève encore ses prévisions de BPA ajusté pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 12:12









(CercleFinance.com) - Linde annonce que ses ventes au 3e trimestre ont atteint 8,2 milliards de dollars, en recul de 7% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le résultat opérationnel ajusté progresse de 15% à 2,3 milliards de dollars, laissant apparaître un BPA ajusté trimestriel de 3,63$ (+17%).



Dans ce contexte, l'entreprise relève une nouvelle fois ses prévisions de BPA ajusté pour 2023, ciblant désormais une fourchette de 14 à 14,1 dollars contre entre 13,8 et 14 dollars dans la précédente estimation, soit une hausse de 14 à 15%.







Valeurs associées LINDE Tradegate -0.46% LINDE XETRA -0.42% LINDE NYSE +0.16%