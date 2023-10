Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde: nouveau programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 15:28









(CercleFinance.com) - Linde annonce que son conseil d'administration a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions pour un maximum de 15 milliards de dollars, une enveloppe s'ajoutant aux deux milliards restants du programme autorisé en février 2022.



Par ailleurs, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 1,275 dollar par action, dividende qui sera mis en paiement le 18 décembre au profit des actionnaires qui seront inscrits au 4 décembre.



'Notre mandat d'allocation du capital est de maintenir notre notation actuelle de qualité investissement et de poursuivre notre historique d'augmentation annuelle du dividende', rappelle Sanjiv Lamba, CEO du groupe de gaz industriels.





