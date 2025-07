Linde: inaugure une caverne géante de stockage d'hélium information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 12:39









(Zonebourse.com) - Linde annonce la mise en service d'une des plus grandes cavernes de stockage d'hélium au monde, située à Beaumont (Texas), avec une capacité de plus de trois milliards de pieds cubes (près de 85 millions de m3).



Cette infrastructure, l'une des trois seules de ce type à base de sel au niveau mondial, vise à sécuriser l'approvisionnement face aux fluctuations de la demande.



Ce projet s'inscrit dans la stratégie d'expansion de Linde dans l'hélium, utilisé notamment dans les semi-conducteurs, les lancements spatiaux et l'imagerie médicale.



Anshul Sarda, directeur général Global Helium and Rare Gases, souligne que cet investissement renforce le réseau mondial de Linde pour garantir un accès fiable à cette ressource critique.





