Linde: hausse des capacités de production à Mims, Floride

(CercleFinance.com) - Linde a annoncé aujourd'hui avoir augmenté la capacité de son usine de production de Mims (Floride), en réponse à la demande croissante de gaz industriels dans la région.



Cette hausse des capacités de production de 50% contribuera à répondre à la demande d'oxygène, d'azote et d'argon des clients des secteurs de la santé, de la fabrication, de la transformation alimentaire et du traitement de l'eau en Floride.



La capacité supplémentaire approvisionnera également les clients aérospatiaux de Linde, notamment une importante société de lancement spatial, comme annoncé précédemment.



En plus d'augmenter sa capacité, l'installation de Mims a rejoint le programme SolarTogether de Florida Power & Light en 2023, lui permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre du scope 2 de l'installation de 15 %.





