Linde dévoile une hausse de ses revenus et de son bénéfice au troisième trimestre
(AOF) - Au troisième trimestre, le bénéfice net de Linde s’est élevé à 1,929 milliard de dollars, en progression de 24,45% par rapport à la même période un an plus tôt, faisant ressortir un bénéfice par action dilué de 4,09 dollars, en hausse de 27%. Parallèlement, le chiffre d’affaires a connu une croissance de 3%, à 8,615 milliards de dollars. A périmètre constant, les revenus sont en hausse de 2% grâce à l’effet prix, les volumes étant stables. Les acquisitions ont quant à elles contribué à hauteur de 1% à la progression du chiffre d’affaires.

Pour les trois derniers mois de l'exercice, le spécialiste des gaz industriels et de l'ingénierie vise un bénéfice par action dilué ajusté compris entre 4,10 et 4,20 dollars, en hausse de 3 à 6% par rapport au quatrième trimestre 2024.

Sur l'ensemble de l 'année, ce même bénéfice par action devrait s'installer entre 16,35 et 14,45 dollars, soit une progression comprise entre 5 et 6% par rapport à l'exercice précédent. Quant aux dépenses d'investissements elles devraient se situer dans une fourchette de 5 à 5,5 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

