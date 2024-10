Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Linde: démarrage d'une ASU en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 11:34









(CercleFinance.com) - Linde annonce avoir commencé à fournir des gaz industriels à PT Freeport Indonesia, grâce à une nouvelle unité de séparation des gaz de l'air (ASU) sur site, la plus grande d'Indonésie, dans laquelle le groupe a investi 120 millions de dollars.



La nouvelle ASU de Linde fournit désormais de l'oxygène et de l'azote à la nouvelle fonderie et raffinerie de cuivre de PT Freeport Indonesia à Manyar, l'un des plus grands sites de traitement du cuivre au monde.



Cette nouvelle installation sur site, utilisant sa technologie de pointe, fournira également des gaz industriels liquéfiés aux clients en vrac nouveaux et existants dans l'est de Java, augmentant ainsi la densité du réseau de l'entreprise.





Valeurs associées LINDE 440,60 EUR XETRA +0,14%