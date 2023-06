Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde: coopération renforcée avec le chimiste chinois Wanhua information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 12:20









(CercleFinance.com) - Linde a annoncé mardi la signature d'une série de contrats avec Wanhua Chemical, qui vont lui permettre d'intensifier sa coopération avec le groupe chimique chinois.



Dans la province de Fujian, le fabricant de gaz industriels va ainsi faire l'acquisition auprès de Wanhua de trois unités de séparation de l'air, dont deux sont actuellement en construction avec des mises en service prévues en 2024 et 2025.



Cette opération va s'accompagner de la conclusion d'accords d'approvisionnement sur le long terme, précise Linde dans un communiqué.



Le groupe indique avoir également signé des accords prévoyant la fourniture de gaz industriels à long terme concernant deux autres sites de Wanhua, situés à Ningbo et Yantai, prévoyant des mesures de décarbonation des activités censés réduire leurs émissions de CO2 d'environ 500.000 tonnes par an.





