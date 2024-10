Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Linde: BPA ajusté en hausse de 8,5% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 12:05









(CercleFinance.com) - Linde fait savoir que ses ventes ajustées au 3e trimestre ont atteint 8356 M$, en hausse de 2,5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté progresse de 7,4%, à 2477 M$, avec un bénéfice net ajusté de 1896 M$, en hausse de 6,3%. Le BPA ajusté ressort à 3,94$, en hausse de 8,5%.



'En plus de gérer la performance à court terme, l'entreprise a signé son plus grand projet de vente de gaz, ce qui porte le carnet de commandes à 10 milliards de dollars et assure une croissance future dans le modèle traditionnel des gaz industriels, le tout en respectant nos critères d'investissement disciplinés', a commenté Sanjiv Lamba, le CEO de Linde.



'Actuellement, nous ne prévoyons aucune amélioration à court terme de l'environnement économique. Cependant, nous avons pris des mesures proactives pour atténuer les vents contraires économiques et restons bien positionnés pour continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires', a-t-il ajouté.



Dans ce contexte, Linde prévoit un bénéfice net ajusté par action (BPA) dilué dans une fourchette de 3,86 à 3,96 dollars au 4e trimestre, en hausse de 8 % à 10 % par rapport au trimestre de l'année précédente.



Pour l'année entière 2024, l'entreprise prévoit un BPA dilué ajusté dans une fourchette de 15,40 à 15,50 dollars, en hausse de 8 % à 9 % par rapport à l'année précédente, ou de 9 % à 10 % en excluant un vent contraire estimé de 1 % lié aux devises.







