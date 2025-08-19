Linde : Berenberg est positif et relève sa cible de cours

(AOF) - Le 1er août, Linde a dévoilé des résultats trimestriels encourageants. Sur la période d’avril à juin, son chiffre d’affaires a progressé de 2,76%, à 8,495 milliards de dollars. Le bénéfice net est en hausse de 6,19%, à 1,766 milliard de dollars. Pour Berenberg, le spécialiste des gaz industriels paraît toujours solide, alliant une certaine résistance face aux difficultés de la production industrielle mondiale et à une politique de prix résiliente face à l’inflation.

Les analystes de la banque d'affaires allemande estiment qu'avec un carnet de commande actuel de 7,1 milliards de dollars en ventes de gaz, la croissance des bénéfices devrait se déplacer des prix vers les volumes dans les années à venir, mais probablement pas avant 2026.

Berenberg a également apprécié les bénéfices qui ont été caractérisés par des marges d'exploitation supérieures aux prévisions : 30,1%, contre 29,5% selon le consensus Bloomberg. Cette bonne performance s'explique en partie par des prix solides en Amérique et en Europe (+3% sur un an), en dépit de volume modérés (-1%). Les analystes estiment que la faiblesse des volumes sur le Vieux Continent est due à un environnement de production industrielle atone.

Face à ces bons résultats, Berenberg a confirmé sa recommandation à l'Achat sur le titre Linde, tout en relevant son objectif de cours de 505 à 515 dollars, ce qui laisse un potentiel de hausse d'environ 7% par rapport à la clôture de lundi.

AOF - EN SAVOIR PLUS