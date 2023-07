Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde: achat d'électricité renouvelable au Brésil information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 12:17









(CercleFinance.com) - Linde a annoncé lundi que sa filiale brésilienne White Martins avait conclu deux contrats d'achat d'électricité renouvelable représentant pas loin de la moitié de sa consommation actuelle.



Dans un communiqué, le fabricant de gaz industriels précise qu'il va faire l'acquisition de plus de deux millions de mégawatts heure (MWH) auprès des centrales photovoltaïques locales de Futura I Solar et de Chui.



Linde, qui s'est fixé comme objectif de parvenir à la neutralité carbone à horizon 2050, dit vouloir doubler son approvisionnement en énergies à faible intensité carbonique d'ici à 2028.



Le groupe souligne que cette initiative va également permettre aux clients de White Martins de décarboner leurs activités en se fournissant en gaz industriels moins gourmands en énergie.





