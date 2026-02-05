Linde accroit de 6% son BPA ajusté au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 13:03
En données sous-jacentes, les revenus du fournisseur de gaz industriels ont augmenté de 3%, avec des effets prix de 2% et une augmentation de 1% des volumes, principalement du fait de lancement de projets.
Pour l'ensemble de l'année écoulée, Linde a ainsi engrangé un BPA ajusté en augmentation de 6% à 16,46 USD, avec une marge d'exploitation ajustée de 29,8% pour des revenus en hausse de 3% à 34 MdsUSD.
En termes de perspectives, le groupe anticipe un BPA ajusté compris entre 4,20 et 4,30 USD pour son 1er trimestre 2026, et entre 17,40 et 17,90 USD pour l'ensemble de l'exercice qui commence.
Valeurs associées
|473,6100 USD
|NASDAQ
|+2,17%
A lire aussi
-
La Banque d'Angleterre devrait laisser son taux directeur inchangé jeudi, à 3,75%, en raison d'une inflation et d'une croissance des salaires encore élevées au Royaume-Uni, malgré une timide éclaircie économique. La banque centrale britannique optera certainement ... Lire la suite
-
La Banque centrale européenne a maintenu ses taux inchangés, avec un taux de dépôt stabilisé à 2%, et Christine Lagarde pourrait adopter un ton volontairement prudent. Sans nouvelles projections macroéconomiques pour guider le débat, la présidente de la BCE insisterait ... Lire la suite
-
La volatilité fait son retour sur les marchés : chute brutale du bitcoin, variations marquées sur l’or, tensions sur le pétrole et mouvements rapides sur l’euro‑dollar. Que révèlent ces secousses sur l’état d’esprit des investisseurs ? Quels sont les risques qui ... Lire la suite
-
Le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder a poursuivi sur sa lancée au deuxième trimestre de son exercice décalé, porté par le rebond de ses ventes en Chine, ce qui l'a amené à réviser en hausse certaines prévisions pour 2026. D'octobre à fin décembre, l'entreprise ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer