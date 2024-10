Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Linde: a signé des accords avec Tata Steel en Inde information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - Linde a annoncé avoir signé des accords pour deux unités de séparation d'air (ASU) et étendre son approvisionnement existant en gaz industriels à Tata Steel à Odisha, en Inde.



Linde fournit déjà des gaz industriels à l'usine de fabrication de fer et d'acier de Tata Steel dans le complexe industriel de Kalinganagar.



L'entreprise va désormais acquérir deux grandes unités de production supplémentaires, ce qui va plus que doubler sa capacité sur site.



Linde a également signé un accord à long terme avec Tata Steel pour la fourniture d'oxygène, d'azote et d'argon afin de soutenir le projet majeur d'expansion de capacité du client.



En plus d'approvisionner Tata Steel, les nouvelles ASU répondront à la demande de gaz industriels du marché local.



Linde a signé des accords pour l'approvisionnement en énergie renouvelable de l'usine, réduisant ainsi les émissions de Scope 2 conformément à l'objectif de réduction absolue des émissions de GES de Linde pour 2035.



' Les nouveaux accords visant à soutenir l'expansion majeure des capacités de Tata Steel s'appuient sur notre relation à long terme existante et renforcent encore davantage notre position de fournisseur de gaz industriels essentiels pour l'industrie sidérurgique ', a déclaré Moloy Banerjee, président ASEAN & South Asia de Linde.





