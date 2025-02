Linde: 59 accords de long terme signés en 2024, un record information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 12:35









(CercleFinance.com) - Linde rapporte avoir signé 59 nouveaux accords de long terme en 2024 pour la construction et l'exploitation de 64 unités de production sur site d'azote et d'oxygène. Selon la société, il s'agit d'un record pour la cinquième année consécutive.



Ces projets concernent divers secteurs, dont l'électronique et l'industrie du verre et des métaux, et utiliseront la technologie ECOVAR de Linde pour optimiser l'efficacité et réduire les émissions.



Grâce à des délais de mise en oeuvre courts, ils contribueront rapidement à la croissance de l'entreprise et au renforcement de son réseau, assure Linde.





