Linda Rendle, directrice générale de Clorox, va quitter ses fonctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Clorox CLX.N a annoncé jeudi que sa directrice générale, Linda Rendle, allait quitter ses fonctions pour raisons de santé, et a demandé au conseil d'administration d'entamer la recherche d'un nouveau directeur général.