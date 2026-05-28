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Linda Rendle, directrice générale de Clorox, va quitter ses fonctions
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 22:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Clorox CLX.N a annoncé jeudi que sa directrice générale, Linda Rendle, allait quitter ses fonctions pour raisons de santé, et a demandé au conseil d'administration d'entamer la recherche d'un nouveau directeur général.

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