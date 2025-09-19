Lincoln National progresse après que Morgan Stanley l'a relevé à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** Les actions de la société d'assurance Lincoln National LNC.N augmentent de 3,5 % à 41,20 $ avant le marché

** Morgan Stanley reclasse LNC à "surpondérer" à partir de "pondération égale"; augmente les prévisions à 58 $ à partir de 41 $, ce qui représente une hausse de 45,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que le redressement de LNC reste fermement sur la bonne voie alors que la société s'oriente vers un mix d'activités plus léger en capital, ce qui permet une croissance régulière et rentable des bénéfices

** La société ajoute que l'activité de protection collective de LNC est prête à générer une surperformance des bénéfices car elle s'appuie sur une gamme de produits élargie et sur une croissance robuste des ventes et des primes

** La valorisation de LNC mérite d'être réévaluée en fonction des normes historiques, ce qui suggère une expansion de près de 2 fois le multiple, selon Morgan Stanley

** Deux des 14 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et deux à "vendre" ou moins; PT médian de 40 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions de LNC ont augmenté de 25,5 % depuis le début de l'année