 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 870,77
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lincoln National progresse après que Morgan Stanley l'a relevé à "surpondérer"
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 14:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** Les actions de la société d'assurance Lincoln National LNC.N augmentent de 3,5 % à 41,20 $ avant le marché

** Morgan Stanley reclasse LNC à "surpondérer" à partir de "pondération égale"; augmente les prévisions à 58 $ à partir de 41 $, ce qui représente une hausse de 45,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que le redressement de LNC reste fermement sur la bonne voie alors que la société s'oriente vers un mix d'activités plus léger en capital, ce qui permet une croissance régulière et rentable des bénéfices

** La société ajoute que l'activité de protection collective de LNC est prête à générer une surperformance des bénéfices car elle s'appuie sur une gamme de produits élargie et sur une croissance robuste des ventes et des primes

** La valorisation de LNC mérite d'être réévaluée en fonction des normes historiques, ce qui suggère une expansion de près de 2 fois le multiple, selon Morgan Stanley

** Deux des 14 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et deux à "vendre" ou moins; PT médian de 40 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions de LNC ont augmenté de 25,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

LINCOLN NATL
39,795 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles.
    Sous la pression de Trump, l'UE prévoit d'accélérer sa sortie du GNL russe
    information fournie par Reuters 19.09.2025 16:00 

    par Julia Payne L'Union européenne (UE) prévoit d'interdire ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe un an plus tôt que prévu dans le cadre d'un 19e paquet de sanctions contre Moscou liées à la guerre en Ukraine, ont déclaré vendredi des responsables ... Lire la suite

  • Le panneau de Wall Street est suspendu à l'extérieur du bâtiment de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre sur de nouveaux sommets
    information fournie par Reuters 19.09.2025 15:59 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, touchant de nouveaux sommets, au lendemain d'une séance record pour quatre de ses principaux indices dans la perspective d'un "pivot" de la Réserve fédérale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, l'indice ... Lire la suite

  • l'Autorité des marchés financiers (AMF) appelle les particuliers à la vigilance face à des arnaques à l'investissement circulant sur des réseaux privés comme Whatsapp. ( AFP / JUSTIN TALLIS )
    l'AMF alerte les particuliers sur des escroqueries diffusées sur des messageries privées
    information fournie par Boursorama avec Media Services 19.09.2025 15:44 

    Une pratique bien ficelée nommée "bouilloire" ou "pump and dump" (en anglais) où des usagers sont poussés à acheter des actions afin d'en fausser le prix. Dans le détail, les fraudeurs, déjà actionnaires d'une entreprise, convainquent des épargnants d'acheter des ... Lire la suite

  • Photographie prise le 16 septembre 2025, et publiée le 19 septembre 2025, montrant des participants à un salon dédié aux technologies militaires à Lviv, en Ukraine ( Brave1 / Handout )
    L'Ukraine à la recherche de fonds étrangers pour sa "Silicon Valley" militaire
    information fournie par AFP 19.09.2025 15:12 

    Robots futuristes, petits drones... A Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, des responsables politiques et du secteur de l'armement ont arpenté le plus grand salon dédié aux technologies militaires du pays, présenté comme une vitrine du "savoir-faire" ukrainien. Cet ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank