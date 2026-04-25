Lincoln International vise une introduction en bourse, fait rare pour une banque d'investissement, sur les marchés américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires des analystes et le contexte aux paragraphes 3 à 4 et 8 à 15) par Arasu Kannagi Basil et Pragyan Kalita

Lincoln International a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, ouvrant la voie à une opération boursière rare pour une banque d'investissement.

Le marché des introductions en bourse s'est animé ces derniers jours, les craintes d'un conflit prolongé au Moyen-Orient s'étant apaisées, plusieurs grandes opérations ayant été cotées après une brève accalmie en mars.

« L'activité des introductions en bourse aux États-Unis n'a pas été affectée par les incertitudes géopolitiques. Cette dissociation ... souligne le potentiel de la classe d'actifs des introductions en bourse pour les investisseurs et les prestataires de services », a déclaré à Reuters Josef Schuster, directeur général d'IPOX.

« L'âge d'or des introductions en bourse aux États-Unis est arrivé. »

La société basée à Chicago, dans l'Illinois, a déclaré un bénéfice net de 214,1 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 783,8 millions de dollars en 2025, contre un bénéfice net de 163,6 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 578,7 millions de dollars l'année précédente, selon le dossier de cotation.

Cette cotation placerait la société aux côtés de banques d'investissement de niche telles que Moelis MC.N et Houlihan Lokey HLI.N , qui sont entrées en bourse à New York depuis 2010.

Fondée en 1996 par Jim Lawson et Rob Barr, Lincoln International est une société de conseil en banque d'investissement spécialisée dans les marchés de capitaux privés, qui offre des conseils aux sociétés de rachat, aux investisseurs en crédit privé et aux entreprises non cotées.

« Nous constatons une demande particulièrement forte pour les opérations basées aux États-Unis dans des secteurs spécialisés et pensons que cela aura un impact positif sur l'introduction en bourse de Lincoln International », a déclaré M. Schuster.

Lincoln International et certains de ses actionnaires prévoient de vendre des actions dans le cadre de cette offre.

REPRISE DES TRANSACTIONS

La valeur des transactions mondiales a rebondi ces dernières semaines après une forte chute suite au début de la guerre en Iran, les conseils d'administration faisant fi de la volatilité et poursuivant leurs transactions de grande envergure.

Les dirigeants de Wall Street s’attendent à ce que l’activité de conseil en fusions-acquisitions continue de s’accélérer en 2026, soutenue par l’assouplissement monétaire, les investissements dans l’intelligence artificielle et un régime réglementaire plus équilibré aux États-Unis.

Lincoln International se concentre sur les transactions du marché privé comprises entre 250 millions et 2 milliards de dollars dans le domaine du conseil en fusions-acquisitions.

Elle a conseillé Madison Industries dans le cadre de la vente de Madison Fire & Rescue à 3M MMM.N et Bain Capital pour 1,95 milliard de dollars plus tôt cette année.

L'année dernière, elle a également conseillé le prestataire de retraite d'entreprise Cushon lors de sa vente au courtier en assurance WTW WTW.O .

Fin 2025, Lincoln International comptait environ 1 400 professionnels, dont 161 directeurs généraux, répartis dans plus de 30 bureaux à travers 14 pays.

En octobre, Lincoln International a finalisé l'acquisition de MarshBerry, une société de conseil au service des secteurs du courtage d'assurance, de la distribution d'assurance et de la gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.

Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l'opération.

Lincoln International sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "LCLN".