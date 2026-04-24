information fournie par Reuters • 24/04/2026 à 23:10

Lincoln International dépose une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis

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Lincoln International a déposé vendredi une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis .