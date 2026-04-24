Lincoln International dépose une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis

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Une reprise des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre se profile vendredi, avec l'envoi de négociateurs des deux camps à Islamabad, sans garantie de discussions directes, deux semaines après l'échec d'une précédente tentative. Parallèlement, ...
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La Bourse de Paris a terminé en baisse vendredi, dans la continuité d'une semaine marquée par les incertitudes et une situation qui reste "opaque" au Moyen-Orient. L'indice du CAC 40 a perdu 69,50 points (-0,84%) à 8.175,82 points. Sur l'ensemble de la semaine, ...
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information fournie par Zonebourse•24.04.2026•23:05•
Nvidia a franchi un nouveau cap en Bourse, avec une capitalisation dépassant les 5 000 milliards de dollars après une clôture record de son action à 208,27 dollars, en hausse de 4,3%. Cette performance s'inscrit dans un contexte d'enthousiasme renouvelé pour les ...
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Les marchés mondiaux ont accueilli avec un enthousiasme très mesuré vendredi la perspective de nouvelles négociations entre l'Iran et les Etats-Unis, près de deux mois après le déclenchement d'une guerre qui a fait flamber les prix de l'énergie et ravivé les craintes ...
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