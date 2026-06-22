Lime, soutenue par Uber, vise une valorisation pouvant atteindre 1,66 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Lime, soutenue par Uber, vise une valorisation pouvant atteindre 1,66 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que l'opérateur de vélos et de trottinettes électriques cherche à tirer parti de l'appétit croissant des investisseurs pour les nouvelles introductions en bourse.

Le marché des introductions en bourse s’est remis de la volatilité liée à la guerre en Iran, de nombreux émetteurs optimistes poursuivant leurs projets d’entrée en bourse alors que la bonne santé des marchés boursiers et les introductions en bourse à grand succès renforcent l’appétit des investisseurs.

Basée à San Francisco, la société Lime, qui propose la location à court terme de vélos et de trottinettes électriques, a déposé le mois dernier son dossier d’introduction en bourse.

La société et certains actionnaires vendeurs envisagent de céder environ 6,96 millions d’actions au total, à un prix compris entre 24 et 26 dollars par action, selon un document réglementaire.

Uber, qui avait mené un tour de table pour Lime en 2020, a fait part de son intention d’acquérir des actions pour un montant pouvant atteindre 20 millions de dollars dans le cadre de cette introduction,précise le document.

L'introduction en bourse de Lime servira de test pour évaluer la demande des investisseurs envers cette start-up qui évolue dans un secteur confronté à des coûts d'exploitation élevés et à des obstacles réglementaires. La société a précisé dans son prospectus qu’elle avait enregistré des pertes nettes chaque année depuis sa création. Pour l’année 2025, elle a affiché une perte nette de 59,3 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 886,7 millions de dollars. Fondée en 2017 et dirigée par Wayne Ting, ancien cadre d’Uber,, Lime était présente dans environ 230 villes réparties dans 29 pays au 31 décembre 2025,selon le dossier.

La société a l’intention d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour financer ses activités, rembourser l’intégralité de sa dette et investir dans des technologies, des actifs ou des droits de propriété intellectuelle complémentaires, ou en acquérir.

Lime a déposé une demande d’inscription au Nasdaq sous le symbole boursier "LIME". Goldman Sachs, J.P. Morgan et Jefferies figurent parmi les chefs de file de l’opération.