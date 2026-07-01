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Lime, soutenue par Uber, s'apprête à faire son entrée au Nasdaq après une introduction en bourse de 174 millions de dollars
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** La start-up de vélos électriques Lime LIME.O , soutenue par Uber UBER.N , s'apprête à faire son entrée au Nasdaq plus tard dans la journée de mercredi, après une introduction en bourse de 174 millions de dollars ** LIME et certains actionnaires existants ont cédé environ 7 millions d’actions à 25 dollars chacune, dans la fourchette de prix annoncée comprise entre 24 et 26 dollars

** Fondée en 2017 et dirigée par Wayne Ting, ancien cadre d’Uber, LIME propose la location à court terme de vélos et de trottinettes électriques

** Selon les analystes, la location de trottinettes s’inscrit dans le portefeuille des entreprises qui ne seront pas perturbées par l’IA

** Uber avait manifesté son intérêt pour l'achat d'actions LIME à hauteur de 20 millions de dollars dans le cadre de cette introduction en bourse

** Goldman Sachs et J.P. Morgan ont agi en tant que chefs de file de l’opération

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