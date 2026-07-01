Lime, soutenue par Uber, fixe le prix de son introduction en bourse à 25 dollars par action, selon Bloomberg News

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Lime, soutenue par Uber, a fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à 25 dollars par action, soit le point médian de la fourchette annoncée, a rapporté mardi Bloomberg News, citant une source proche du dossier.

Lime n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.