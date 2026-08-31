Lilly va racheter Merida Biosciences pour un montant pouvant atteindre 2,88 milliards de dollars afin de renforcer ses activités dans le domaine des médicaments contre les maladies auto-immunes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Cet accord permet à Lilly d'élargir son portefeuille de produits en cours de développement dans le domaine de l'immunologie et de se diversifier au-delà des médicaments contre l'obésité

* Le principal candidat-médicament de Merida cible la maladie de Graves et l'ophtalmopathie thyroïdienne

* La transaction est évaluée à un montant maximal de 2,88 milliards de dollars en espèces

(Ajout d’un commentaire d’analyste au paragraphe 7)

par Padmanabhan Ananthan

Eli Lilly LLY.N a annoncé lundi qu’elle allait acquérir la société privée Merida Biosciences pour un montant pouvant atteindre2,88 milliards de dollars en espèces, renforçant ainsi son portefeuille de produits en immunologie grâce à un traitement expérimental destiné aux maladies auto-immunes liées à la thyroïde.

Lilly s'est lancée dans une vague d'acquisitions suite aux bénéfices exceptionnels générés par le succès de ses médicaments amaigrissants. Ses dépenses en acquisitions en 2026 ont dépassé celles des années précédentes,le géant pharmaceutique visant à étendre ses activités au-delà de l'obésité et du diabète.

Merida développe une nouvelle classe de traitements de précision visant de manière sélective les anticorps à l’origine d’une série de pathologies liées au système immunitaire. Son principal candidat-médicament, le MER511, en est aux premiers stades de développement pour le traitement de troubles auto-immuns tels que la maladie de Graves et l’ophtalmopathie thyroïdienne.

« Nous construisons notre portefeuille de projets autour de traitements qui modifient de manière significative l’évolution de la maladie, et pas seulement ses effets en aval », a déclaré Francisco Ramírez-Valle, vice-président senior chargé de la recherche en immunologie et du développement clinique précoce chez Lilly. « Le programme phare de Merida est conçu précisément dans ce but. »

Lilly a indiqué que l’accord conclu avec Merida comprenait un versement initial et des paiements subordonnés à la réalisation de certains jalons, mais n’a pas divulgué les détails. La société prévoit que la transaction soit finalisée au quatrième trimestre.

« Nous considérons cette acquisition comme une nouvelle preuve de la volonté de la direction de diversifier le portefeuille de Lilly au-delà de l’obésité », a déclaré David Risinger, analyste chez Leerink Partners.

La maladie de Graves se caractérise par une hyperactivité de la glande thyroïde entraînant une production excessive d’hormones ( ), tandis que l'ophtalmopathie thyroïdienne est une affection pouvant provoquer une inflammation, une exophtalmie, une vision double et une déficience visuelle.

Lilly a indiqué que les premières données montraient que le MER511 réduisait considérablement les anticorps stimulant la thyroïde associés à ces maladies, tout en présentant un profil de sécurité initial favorable.

Les traitements de la maladie de Basedow comprennent actuellement des médicaments antithyroïdiens , l’iode radioactif et la chirurgie, tandis qu’il existe deux médicaments approuvés par la FDA pour l’ophtalmopathie thyroïdienne: le Tepezza d’Amgen AMGN.O et le Lumvoa de Viridian Therapeutics VRDN.O .

Le portefeuille de produits de Merida comprend également le MER769, un traitement expérimental contre les allergies alimentaires, l’asthme et d’autres maladies allergiques, ainsi que des programmes à un stade précoce portant sur des affections rénales et d’autres maladies à médiation immunitaire.