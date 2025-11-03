Lilly va construire une usine néerlandaise de 3 milliards de dollars pour augmenter la production de pilules amaigrissantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 4, commentaires du CEO aux paragraphes 5 et 6) par Mariam Sunny

Eli Lilly LLY.N a déclaré lundi qu'il prévoyait de construire une nouvelle usine de fabrication de 3 milliards de dollars aux Pays-Bas afin d'augmenter la capacité de production de sa pilule expérimentale très surveillée pour la perte de poids, l'orforglipron, et d'autres médicaments oraux.

Lilly, l'entreprise pharmaceutique la plus valorisée au monde en termes de capitalisation boursière, a investi des milliards de dollars au cours des derniers mois pour augmenter la production de l'orforglipron.

La société est en concurrence avec son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO pour lancer la pilule et consolider son avance sur le marché en pleine expansion du traitement de l'obésité.

Lilly a déclaré que l'installation néerlandaise renforcera sa chaîne d'approvisionnement mondiale et augmentera la capacité de son portefeuille croissant de médicaments oraux, principalement dans les domaines de la santé cardiométabolique et de l'obésité, des neurosciences, du traitement du cancer, ainsi que de l'immunologie.

Les actions du fabricant de médicaments basé à Indianapolis ont augmenté de 2,5 % à la suite de l'annonce.

Le site sera équipé de technologies de pointe telles que la fabrication sans papier et l'analyse en temps réel pilotée par l'IA "pour fournir des médicaments plus rapidement, avec une meilleure qualité et de manière plus fiable aux personnes du monde entier", a déclaré le directeur général David Ricks.

S'exprimant lors d'une conférence de presse sur l'annonce, M. Ricks a déclaré que les Pays-Bas ont été choisis pour le site en partie en raison de sa proximité avec l'Agence européenne des médicaments ainsi que de la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée et multilingue.

L'usine, située dans le Leiden Bio Science Park à Katwijk, aux Pays-Bas, créera 500 emplois qualifiés dans le secteur de la fabrication et environ 1 500 dans le secteur de la construction, a indiqué l'entreprise. La construction devrait commencer l'année prochaine.

Cette annonce intervient quelques jours après que Lilly a annoncé une expansion de plus de 1,2 milliard de dollars de son site de Carolina, à Porto Rico, afin d'augmenter la production d'orforglipron dans le cadre de ses efforts de fabrication aux États-Unis .

Lilly a déclaré qu'elle prévoyait d'annoncer deux nouveaux sites de production aux États-Unis dans les mois à venir.

L'empreinte industrielle du fabricant de médicaments en Europe comprend des sites établis en France, en Irlande, en Italie et en Espagne, ainsi que deux installations en cours de construction en Irlande et en Allemagne.