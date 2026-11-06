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Lilly va commercialiser des médicaments contre l'obésité directement sur le site Hims & Hers
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 12:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de « actions » au paragraphe 2)

par Michael Erman

Eli Lilly LLY.N a annoncé vendredi avoir conclu un accord permettant à la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N de vendre directement sur sa plateforme les médicaments contre l'obésité Zepbound et Foundayo.

L'action Hims & Hers a progressé de plus de 7 % en pré-ouverture.

Auparavant, les médicaments de Lilly n’étaient accessibles aux patients sur Hims & Hers que s’ils quittaient le site pour se rendre sur LillyDirect, la plateforme de vente directe de Lilly.

Cette initiative place Lilly sur un pied d’égalité avec son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO , qui commercialise ses médicaments Wegovy et Ozempic via Hims & Hers depuis mars , après avoir auparavant poursuivi en justice la société de télésanté pour avoir proposé des versions composées de ses médicaments.

Lilly domine le marché des médicaments contre l’obésité grâce à son produit injectable hautement efficace, le Zepbound, même si Novo a vendu des millions de comprimés supplémentaires contre l’obésité aux États-Unis. Lilly a lancé son médicament oral Foundayo en avril, environ trois mois après la mise sur le marché du Wegovy de Novo.

« La facilité et la possibilité pour un utilisateur de la plateforme Hims & Hers d’obtenir aujourd’hui un médicament de Lilly ne sont pas tout à fait évidentes », a déclaré Ilya Yuffa, président de Lilly USA.

Il a ajouté que tout point de friction pour les consommateurs augmentait le risque d’abandon.

Dans le cadre de cet accord, M. Yuffa a précisé que Hims & Hers s’était engagé à ne vendre aucune version préparée sur mesure ni aucune contrefaçon des médicaments anti-obésité de Lilly.

Les tarifs à la charge du patient commencent à 149 dollars par mois pour le comprimé anti-obésité Foundayo de Lilly et à 299 dollars par mois pour le GLP-1 injectable Zepbound, ce qui correspond aux prix proposés par LillyDirect.

Les médicaments de Novo disponibles sur la plateforme sont proposés à partir de 149 dollars par mois pour le comprimé Wegovy et de 199 dollars par mois pour le stylo injecteur Wegovy.

Selon Lilly, environ 40 % à 45 % des ventes de Zepbound sont réalisées via des canaux de vente au détail.

Les analystes estiment que Hims & Hers pourrait bénéficier d’un coup de pouce l’année prochaine, les employeurs supprimant la prise en charge des médicaments amaigrissants afin de maîtriser leurs coûts.

La semaine dernière, Lilly a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel de 5 milliards de dollars, en raison de la demande en plein essor pour ses médicaments injectables amaigrissants. La position dominante de l’entreprise sur l’énorme marché en pleine expansion des médicaments contre l’obésité a propulsé Lilly à une capitalis de 1 200 milliards de dollars.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 367,370 USD NYSE -3,55%
HIMS&HERS HLTH RG-A
24,060 USD NYSE -9,74%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
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