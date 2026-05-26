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Lilly va acquérir trois sociétés spécialisées dans le développement de vaccins pour près de 4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 12:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les développeurs de vaccins aux paragraphes 5 à 7)

Eli Lilly LLY.N a annoncé mardi qu'elle allait racheter trois développeurs de vaccins dans le cadre d'opérations dont la valeur totale s'élève à près de 4 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, marquant ainsi une offensive du laboratoire pharmaceutique dans le domaine de la prévention des maladies infectieuses.

Fort d'une trésorerie abondante grâce à la demande en plein essor pour ses médicaments contre l'obésité, le laboratoire pharmaceutique s'est lancé dans une vague d'acquisitions afin de s'étendre au-delà de la perte de poids vers d'autres domaines thérapeutiques.

La société a conclu un accord pour acquérir Curevo, LimmaTech Biologics et Vaccine Co.

L'action Lilly a progressé de 1,6 % en pré-ouverture.

Les actionnaires de Curevo pourraient recevoir jusqu'à 1,5 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars en espèces, comprenant un paiement initial et un paiement ultérieur lors de la réalisation d'étapes spécifiques. La société développe un vaccin pour la prévention du zona chez les adultes.

Lilly va acquérir LimmaTech, qui développe des vaccins contre des agents pathogènes bactériens, pour un montant pouvant atteindre 780 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars en espèces, comprenant un paiement initial et des paiements supplémentaires potentiels liés à la réalisation de certains jalons.

The Vaccine Co développe un vaccin contre le virus d'Epstein-Barr, une infection très courante et hautement contagieuse. Lilly a accepté de payer jusqu'à 1,55 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, comprenant un paiement initial et des paiements potentiels liés à des étapes cliniques et commerciales.

Le Wall Street Journal a rapporté ces accords plus tôt mardi.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
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