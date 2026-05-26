Lilly va acquérir trois sociétés spécialisées dans le développement de vaccins pour 4 milliards de dollars

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Eli Lilly LLY.N a annoncé mardi son intention d'acquérir trois sociétés spécialisées dans le développement de vaccins dans le cadre d'opérations dont la valeur totale pourrait atteindre près de 4 milliards de dollars, marquant ainsi une offensive du laboratoire pharmaceutique dans le domaine de la prévention des maladies infectieuses.