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Lilly va acquérir trois sociétés spécialisées dans le développement de vaccins pour 4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 12:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a annoncé mardi son intention d'acquérir trois sociétés spécialisées dans le développement de vaccins dans le cadre d'opérations dont la valeur totale pourrait atteindre près de 4 milliards de dollars, marquant ainsi une offensive du laboratoire pharmaceutique dans le domaine de la prévention des maladies infectieuses.

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