Lilly signe un accord de 1,3 milliard de dollars avec Superluminal pour développer des médicaments contre l'obésité
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(ajoute des détails tout au long de l'article)

Superluminal Médicaments a déclaré jeudi avoir signé un accord avec le fabricant de médicaments américain Eli Lilly

LLY.N d'une valeur allant jusqu'à 1,3 milliard de dollars pour découvrir et développer des médicaments contre l'obésité.

L'accord donnera à Lilly accès à la plateforme propriétaire de Superluminal pour découvrir des cibles médicamenteuses liées aux maladies cardiométaboliques et à l'obésité.

Le principal candidat médicament de Superluminal contre l'obésité, administré par voie orale, devrait commencer les essais chez l'homme l'année prochaine.

Dans le cadre de l'accord, Superluminal est éligible pour recevoir des paiements initiaux et des paiements d'étape, une participation au capital ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes nettes, a indiqué la société.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

