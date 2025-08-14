Lilly signe un accord de 1,3 milliard de dollars avec Superluminal pour développer des médicaments contre l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(ajoute des détails tout au long de l'article)

Superluminal Médicaments a déclaré jeudi avoir signé un accord avec le fabricant de médicaments américain Eli Lilly

LLY.N d'une valeur allant jusqu'à 1,3 milliard de dollars pour découvrir et développer des médicaments contre l'obésité.

L'accord donnera à Lilly accès à la plateforme propriétaire de Superluminal pour découvrir des cibles médicamenteuses liées aux maladies cardiométaboliques et à l'obésité.

Le principal candidat médicament de Superluminal contre l'obésité, administré par voie orale, devrait commencer les essais chez l'homme l'année prochaine.

Dans le cadre de l'accord, Superluminal est éligible pour recevoir des paiements initiaux et des paiements d'étape, une participation au capital ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes nettes, a indiqué la société.