Lilly fournira une nouvelle pilule amaigrissante dans de nombreux pays, selon un cadre supérieur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Lilly vante les avantages d'une pilule amaigrissante orale, qui devrait être approuvée prochainement

*

Le concurrent Novo Nordisk a lancé sa pilule amaigrissante orale ce mois-ci

*

Lilly affirme que la pilule peut être une option pour ceux qui abandonnent les injections

*

Un cadre compare le prix de la pilule amaigrissante à celui du café Starbucks

(Ajout de détails sur la pilule amaigrissante et le programme Lilly Direct dans les paragraphes 4-5 et 9-15) par Maggie Fick et Michael Erman

Le responsable de la recherche et du développement d'Eli Lilly LLY.N a déclaré lundi que la société disposera d'un stock suffisant pour lancer sa nouvelle pilule amaigrissante très attendue dans plusieurs pays presque simultanément, alors qu'elle s'efforce d'obtenir une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis dans les mois à venir.

Le médicament, l'orforglipron, a obtenu un bon d'examen accéléré de la part de la Food and Drug Administration américaine, ce qui pourrait réduire les délais d'examen à un ou deux mois seulement, au lieu des 10 à 12 mois habituels pour la plupart des nouveaux médicaments.

"Nous avons l'intention de lancer le produit dans de très nombreux pays à travers le monde, aussi rapidement que possible", a déclaré Daniel Skovronsky, directeur scientifique et des produits de Lilly, à Reuters lors de la conférence J.P. Morgan sur la santé, qui a débuté lundi à San Francisco.

Selon lui, le prix de 150 dollars par mois payable comptant mettra le médicament à la portée des consommateurs qui, jusqu'à récemment, n'avaient pas accès aux nouveaux traitements contre l'obésité.

"Il est difficile de trouver une tasse de café pour 149 dollars par mois, soit 5 dollars par jour. Nous avons dépensé des milliards de dollars dans la science ici, et des dizaines de milliards de dollars pour construire les usines nécessaires à la fabrication de ces produits. Et nous le proposons au prix de Starbucks", a déclaré M. Skovronsky.

LA COMMODITÉ FACE À LA PILULE DE NOVO

Le concurrent danois Novo Nordisk NOVOb.CO a lancé sa pilule amaigrissante à prise unique quotidienne aux États-Unis au début du mois, et Lilly espère contrer l'avantage du premier arrivé sur le marché en mettant l'accent sur la commodité de l'orforglipron.

Alors que le semaglutide oral de Novo doit être pris le matin à jeun, 30 minutes avant de manger, de boire ou d'utiliser tout autre médicament oral, la pilule de Lilly n'est pas soumise à ces restrictions.

"La nôtre est une petite molécule. Elle est comme n'importe quelle autre pilule. Elle n'est pas affectée par la nourriture ou l'eau, le moment de la journée où vous la prenez, ou si vous êtes à jeun. Je pense donc que c'est un avantage pour les patients qui veulent ce genre de commodité", a déclaré M. Skovronsky.

M. Skovronsky a également déclaré qu'il pensait qu'il y aurait un marché pour la pilule en tant que dose d'entretien pour les personnes qui souhaitent arrêter d'utiliser des médicaments injectables pour la perte de poids - en particulier les patients qui prennent le médicament de Novo Nordisk.

De nombreux patients qui ont déjà perdu du poids cherchent à passer à un médicament moins puissant pour maintenir leur poids, a-t-il déclaré.

"Les personnes qui abandonnent le GLP-1 en monothérapie - c'est-à-dire le semaglutide en injection - peuvent passer à la pilule sans reprendre de poids substantiel", a déclaré M. Skovronsky.

STRATÉGIE DE VENTE DIRECTE AU CONSOMMATEUR

M. Skovronsky a également vanté la portée du programme de vente directe aux consommateurs de Lilly, Lilly Direct, grâce auquel les patients peuvent acheter son injection de perte de poids Zepbound sans assurance.

Il a indiqué que plus d'un million de personnes ont été traitées avec ses GLP-1 par l'intermédiaire de Lilly Direct.

M. Skovronsky a comparé Zepbound à la version propre à Lilly de ce que l'industrie technologique appelle une "killer app" qui peut familiariser les consommateurs avec Lilly Direct.

Il a ajouté que la société espérait étendre les ventes par le biais du programme à d'autres traitements, comme son médicament contre la maladie d'Alzheimer et un médicament expérimental en cours de développement pour réduire la lipoprotéine (a), un type de cholestérol qui, comme le LDL, augmente les risques cardiaques.