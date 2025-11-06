Lilly fait passer son médicament contre l'obésité en phase finale d'essais après avoir montré qu'il était prometteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le médicament de Lilly permet une réduction du poids de 9,5 % à 20,1 %

Lilly prévoit d'entamer des essais de phase avancée d'ici la fin de l'année

L'éloralintide imite l'hormone pancréatique amyline

Eli Lilly LLY.N a déclaré jeudi qu'il commencerait les essais de phase finale de son médicament expérimental le mois prochain, après avoir aidé les patients à perdre jusqu'à 20,1 % de leur poids dans une étude de phase intermédiaire, donnant ainsi à l'entreprise une nouvelle longueur d'avance sur le marché en pleine croissance de l'obésité.

La première vague de médicaments contre l'obésité, qui domine le marché, s'est principalement concentrée sur l'hormone intestinale GLP-1, mais les fabricants de médicaments cherchent maintenant à cibler d'autres hormones ou à aider à préserver la masse musculaire pendant la perte de graisse avec leur prochaine génération de traitements.

L'éloralintide, un médicament expérimental à prendre une fois par semaine, appartient à la classe des médicaments qui imitent l'hormone pancréatique amyline, qui ralentit la digestion et coupe la faim.

Contrairement au Zepbound de Lilly et au NOVOb.CO Wegovy de Novo Nordisk, tous deux des GLP-1, l'éloralintide active les récepteurs de l'amyline dans le cerveau et ralentit la vidange gastrique, avec le potentiel d'effets secondaires moins graves. Les médicaments à base d'amyline ont suscité l'intérêt de grands fabricants de médicaments, notamment Roche ROG.S , AbbVie

ABBV.N et AstraZeneca AZN.L .

LILLY DANS LE SIÈGE DU CONDUCTEUR

Dans l'essai de phase intermédiaire, les patients recevant la dose la plus faible de 1 mg d'éloralintide ont perdu 9,5 % ou 10,2 kg, et 20,1 % ou 21,3 kg à la dose la plus élevée de 9 mg. En comparaison, la perte de poids observée chez les patients sous placebo à 48 semaines était de 0,2 kg.

Lucy Codrington, analyste chez Jefferies, a déclaré que ces données constituent la preuve la plus solide à ce jour que la classe des amylines peut entraîner une perte de poids similaire ou supérieure au GLP-1, tandis que Kevin Gade, directeur de l'exploitation chez Bahl and Gaynor, actionnaire de Lilly, a déclaré que ces données placent Lilly dans le "siège du conducteur" pour les traitements à base d'amyline.

Les analystes ont ajouté que les résultats de Lilly plaçaient la barre plus haut pour les autres médicaments à base d'amyline en cours de développement.

Les données ont également pesé sur l'action de Zealand Pharma ZELA.CO , partenaire de Roche, qui a chuté de 11 % et est en passe de connaître sa pire journée depuis avril.

Le directeur général de Zealand, Adam Steensberg, a déclaré à Reuters que les données de Lilly apportent la preuve du potentiel des médicaments à base d'amyline dans le traitement de l'obésité.

"Cela soutient et valide notre conviction, chez Zealand Pharma, quant au potentiel du petrelintide", a-t-il déclaré.

Lilly prévoit d'entamer les essais de phase finale le mois prochain, accélérant ainsi la mise au point du petrelintide, le médicament de Zealand Pharma, dont les données de phase intermédiaire sont attendues pour le premier semestre de l'année prochaine.

Selon Lucy Codrington, le pétrelintide pourrait encore entraîner une perte de poids de 15 à 20 %, mais il est difficile de comparer les deux médicaments en l'absence de données de Zealand à mi-parcours.

L'étude de Lilly a porté sur 263 adultes en surpoids souffrant d'au moins une affection liée à l'obésité et ne présentant pas de diabète de type 2.