Lilly est en pourparlers avancés pour acquérir Kelonia Therapeutics pour plus de 2 milliards de dollars, selon le WSJ

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans les paragraphes 2 à 8)

Le fabricant américain de médicaments Eli Lilly LLY.N est en pourparlers avancés pour acquérir la société de biotechnologie Kelonia Therapeutics pour plus de 2 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal dimanche.

Un accord pourrait être conclu dès lundi et pourrait inclure des paiements supplémentaires liés à l'atteinte de certaines étapes par Kelonia, a ajouté le Journal, citant des personnes.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Eli Lilly et Kelonia Therapeutics n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

Kelonia Therapeutics, basée à Boston, est une société de biotechnologie en phase clinique qui travaille sur un pipeline de médicaments génétiques pour toute une série de maladies, en mettant l'accent sur les thérapies cellulaires CAR-T.

Les thérapies CAR-T modifient les cellules immunitaires du patient pour qu'elles reconnaissent une cible spécifique et détruisent les cellules cancéreuses.

Un accord potentiel renforcerait le portefeuille de Lilly dans le domaine du cancer , qui comprend des thérapies telles que Jaypirca et Verzenio, un médicament contre le cancer du sein, ainsi que d'autres candidats prometteurs, afin de consolider sa présence sur le marché des traitements anticancéreux, qui connaît une croissance rapide mais qui est très concurrentiel.

Lilly, qui domine le marché de l'obésité , s'est diversifiée au-delà de ses médicaments à succès pour la perte de poids dans d'autres domaines thérapeutiques tels que les maladies inflammatoires de l'intestin, le cancer, les troubles oculaires et les technologies d'édition de gènes, par le biais d'acquisitions et de partenariats.

En février, la société a déclaré qu'elle allait acquérir Orna Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,4 milliards de dollars en espèces.