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Lilly en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 17:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

30 avril - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N progresse de 9,3 % à 930,05 $

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté , les portant à une fourchette comprise entre 35,50 $ et 37 $ par action, contre 33,50 $ à 35 $ par action précédemment.

** La société annonce un bénéfice ajusté de 8,55 dollars par action au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 6,66 dollars par action – donnéescompilées par LSEG.

** Le chiffre d'affaires trimestriel de LLY, à 19,8 milliards de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 17,62 milliards de dollars, grâce à la forte demande pour son médicament amaigrissant Zepbound et son médicament contre le diabète Mounjaro.

** Par ailleurs, la FDA américaine a proposé jeudi d'exclure

les médicaments amaigrissants de Lilly et de Novo Nordisk NOVOb.CO de sa liste d'ingrédients actifs que les laboratoires sous-traitants peuvent utiliser pour fabriquer des médicaments composés.

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 20,8 % depuis le début de l'année.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
935,760 USD NYSE +9,89%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
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