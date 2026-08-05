Lilly dépasse les prévisions grâce à une demande soutenue pour ses médicaments injectables à base de GLP-1 et creuse l'écart avec Novo

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* Les ventes de Mounjaro bondissent de 91 % grâce à la bonne performance à l'international

* Les ventes à forte marge des médicaments phares à base de GLP-1 compensent la baisse des prix

* Lilly revoit à la baisse ses prévisions de BPA ajusté pour 2026 après des charges liées à une opération

* Le cours de l'action progresse de plus de 3 %

(Ajout d'informations sur les ventes du comprimé Wegovy, ainsi que des commentaires d'analystes et d'investisseurs aux paragraphes 4 à 6; mise à jour des cours de l'action) par Mrinalika Roy et Mariam Sunny

Les ventes des médicaments injectables d'Eli Lilly contre l'obésité et le diabète, Zepbound et Mounjaro ( LLY.N ), ont bondi au cours du deuxième trimestre, dépassant largement les estimations de Wall Street et creusant l'écart avec son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO .

L'entreprise, dont la capitalisation boursière s'élève à un billion de dollars, a également publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année; son action a progressé de 3,6 %.

Ces bons résultats devraient rassurer les investisseurs quant à la solidité de la demande pour les traitements au GLP-1 de Lilly, malgré la pression sur les prix et la concurrence croissante de Novo, qui a lancé plus tôt cette année aux États-Unis une version orale de son médicament amaigrissant Wegovy.

Novo a annoncé mardi que les ventes de son comprimé Wegovy avaient atteint 3,22 milliards de couronnes danoises (497 millions de dollars), soit une hausse de 42,6 % par rapport au trimestre précédent, mais un chiffre légèrement inférieur aux attentes des analystes, ce qui tempère les espoirs que ce produit aide l’entreprise à regagner du terrain sur le marché de l’obésité.

« Le consensus général au sein de la communauté est que le tirzépatide est le meilleur produit… l’efficacité est ce qui compte avant tout » pour les consommateurs, a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, en utilisant le nom chimique commun à Zepbound et Mounjaro.

Certains investisseurs ont fait écho à ce point de vue, estimant que le Wegovy oral ne bénéficie plus de l’avantage tarifaire dont il disposait lors de son lancement, depuis que Lilly a baissé les prix de ses traitements contre l’obésité et qu’un nouveau programme de transition Medicare a été lancé le mois dernier, proposant tous les médicaments amaigrissants avec la même participation mensuelle de 50 dollars.

Les ventes du médicament antidiabétique Mounjaro ont progressé de 91 % pour atteindre 9,94 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes, tandis que le médicament contre l’obésité Zepbound a généré 4,93 milliards de dollars, contre des prévisions de 4,73 milliards. Ces deux médicaments ont représenté 64,7 % du chiffre d’affaires de Lilly au cours du trimestre.

Une forte demande a stimulé les volumes de vente sur l’ensemble des marchés mondiaux, Mounjaro ayant tiré la croissance hors des États-Unis et Mounjaro ainsi que Zepbound ayant tous deux stimulé les ventes aux États-Unis, bien que la baisse des prix de vente ait partiellement compensé ces gains, a indiqué Lilly. Mounjaro est le nom de marque utilisé à la fois pour le traitement de l’obésité et du diabète en dehors des États-Unis.

À titre de comparaison, le portefeuille de produits de Novo destinés au diabète et à l’obésité a généré près de 59,3 milliards de couronnes danoises (9,16 milliards de dollars) de chiffre d’affaires trimestriel, tiré par les injections d’Ozempic et de Wegovy.

Lucas Montarce, directeur financier d’Eli Lilly, a déclaré que la demande de médicaments injectables à base de GLP-1 restait forte, représentant environ trois nouveaux traitements sur quatre, même si des comprimés oraux contre l’obésité ont fait leur apparition sur le marché.

Cette tendance s’est également confirmée dans le cadre du programme pilote du gouvernement américain Medicare consacré aux médicaments contre l’obésité, lancé le mois dernier, où environ 80 % des patients ont choisi de commencer leur traitement par un médicament injectable, a indiqué Ilya Yuffa, vice-président exécutif de Lilly.

De nombreux experts du secteur pharmaceutique s’attendaient à ce que les patients préfèrent les comprimés aux injections, pour des raisons de commodité.

L’élargissement de l’accès à Medicare dans le cadre de ce programme pilote devrait soutenir la croissance aux États-Unis, environ 60 % à 70 % des participants au programme devant être des patients qui n’ont jamais pris ces médicaments auparavant, a déclaré Kevin Gade, directeur des opérations chez Bahl & Gaynor, un investisseur de Lilly.

Le marché continue de sous-estimer la vigueur de la demande pour Mounjaro en dehors des États-Unis ainsi que son potentiel de croissance internationale à long terme, a-t-il ajouté.

Lilly et Novo dominent le marché lucratif de la lutte contre l’obésité. Lilly a dépassé une valorisation de 1 000 milliards de dollars l’année dernière, tandis que le comprimé Wegovy, récemment lancé par Novo, connaît un succès rapide depuis son lancement aux États-Unis.

Le marché mondial des médicaments contre l’obésité a atteint 66 milliards de dollars en 2025, selon le cabinet d’études IQVIA. Les analystes s’attendent à ce qu’il dépasse les 100 milliards de dollars par an d’ici 2030 rien qu’aux États-Unis.

Les analystes de Citi ont déclaré que les perspectives pour le reste de l’année dépendraient de la croissance des volumes, tirée par un accès élargi à Medicare et une demande internationale soutenue pour le Mounjaro.

LILLY RELÈVE ENCORE LA BARRE

Lilly table désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 85 et 87 milliards de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 82 à 85 milliards de dollars.

Les analystes de J.P. Morgan ont indiqué dans une note que Lilly restait leur premier choix, avec un potentiel de hausse supplémentaire par rapport aux estimations du marché au cours des prochaines années.

Ces prévisions révisées interviennent au lendemain de la révision à la hausse par Novo de ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année , comptant sur le Wegovy oral pour regagner le terrain perdu face à Lilly.

Les ventes de Foundayo, le nouveau médicament contre l’obésité à prise unique quotidienne lancé par Lilly, se sont élevées à 98 millions de dollars, un chiffre inférieur aux prévisions moyennes des analystes, qui s’établissaient à 105,6 millions de dollars.

Le lancement de Foundayo a continué de prendre de l’ampleur, les prescriptions de la dernière semaine de juillet ayant presque doublé par rapport au mois précédent, et près d’un patient sur quatre ayant commencé à prendre ce médicament, a ajouté M. Yuffa.

La société a indiqué que Foundayo faisait actuellement l’objet d’un examen réglementaire sur plus de 40 marchés et qu’elle prévoyait un déploiement sur tous les principaux marchés en 2027.

Lilly a revu à la baisse de 50 cents la fourchette haute de ses prévisions de bénéfice pour l’ensemble de l’année, invoquant des charges liées à l’activité commerciale au cours du trimestre, et table désormais sur un bénéfice ajusté compris entre 35,50 et 36,50 dollars pour 2026. Les analystes tablent quant à eux sur un bénéfice de 34,20 dollars par action.

Le bénéfice ajusté s’est établi à 8,38 dollars par action au deuxième trimestre, dépassant largement l’estimation moyenne des analystes de 6,01 dollars, selon les données compilées par LSEG.

(1 dollar = 6,4705 couronnes danoises)