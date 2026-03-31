Lilly conclut un accord pouvant atteindre 7,8 milliards de dollars avec Centessa dans le cadre de son pari sur les troubles du sommeil

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* Le principal médicament de Centessa cible l'orexine pour le traitement de la narcolepsie

* Les analystes estiment qu'une prime modeste pourrait susciter des offres concurrentes

* L'accord de Lilly fait suite aux récents achats d'Orna et de Ventyx

(Mise à jour des actions, ajout de données sur les troubles du sommeil au paragraphe 4, commentaire de l'analyste au dernier paragraphe, graphique) par Sneha S K

Eli Lilly LLY.N a déclaré mardi qu'il achèterait Centessa Pharmaceuticals 260y.F dans le cadre d'un accord évalué pouvant atteindre 7,8 milliards de dollars, alors que le fabricant américain de médicaments cherche à se diversifier au-delà de son portefeuille métabolique et à se développer dans les traitements des troubles du sommeil.

Centessa, basée au Royaume-Uni, développe une nouvelle classe de traitements conçus pour cibler l'orexine, une molécule du cerveau qui régule le cycle veille-sommeil. Son principal médicament, le cleminorexton, est en phase intermédiaire d'étude pour la narcolepsie et l'hypersomnie idiopathique, des troubles qui provoquent une somnolence diurne excessive.

Les ventes de médicaments contre la narcolepsie s'élèvent actuellement à environ 2,5 milliards de dollars et peuvent augmenter considérablement après l'arrivée des agonistes de l'orexine, a déclaré Kostas Biliouris, analyste chez Oppenheimer, dans une note.

Selon l'Institut national américain de la santé, entre 50 et 70 millions d'Américains souffrent de troubles du sommeil.

Lilly a offert 38 dollars par action en espèces, soit une prime de 37,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action de Centessa cotée en bourse aux États-Unis CNTA.O . Ses Les actions de Centessa cotées aux États-Unis ont bondi de 45 % dans la matinée. Les actions de Lilly étaient en hausse de 3,1 % à 914,29 $.

La société américaine a également offert un droit de valeur conditionnelle non transférable (CVR) d'environ 9 dollars par action, soit une valeur d'environ 1,5 milliard de dollars.

L'opération devrait être conclue au cours du troisième trimestre.

LES GRANDES ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES S'ÉVEILLENT À UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ

Il s'agit de la plus grosse opération de Lilly depuis le rachat de Loxo Oncology pour environ 8 milliards de dollars en 2019.

Eli Lilly, qui a atteint une valorisation de mille milliards de dollars l'année dernière grâce au succès de ses traitements amaigrissants, a augmenté ses investissements pour renforcer d'autres parties de son pipeline.

Cette année, elle a racheté Orna Therapeutics pour 2,4 milliards de dollars afin d'étendre ses capacités en matière de thérapie cellulaire de nouvelle génération, et a payé plus d'un milliard de dollars pour acheter Ventyx Biosciences, qui développe des médicaments contre l'auto-immunité.

Cependant, plusieurs analystes ont déclaré que la prime était modeste et laissait la porte ouverte à des offres concurrentes, étant donné le pipeline prometteur de Centessa.

"Johnson & Johnson JNJ.N a également exprimé récemment son désir d'étendre sa franchise neuroscientifique et pourrait être un soumissionnaire rival", a déclaré M. Biliouris.

Parmi les autres entreprises qui développent des médicaments ciblant l'orexine, citons Alkermes ALKS.O et Takeda 4502.T .

L'accord de Lilly est favorable à Alkermes, a déclaré Leonid Timashev, analyste chez RBC Capital Markets, car il souligne l'intérêt des grandes sociétés pharmaceutiques pour le domaine du sommeil et met en évidence ce qui pourrait être une indication importante.

Il ne serait pas surprenant qu'Alkermes soit également une cible de rachat, a-t-il dit.