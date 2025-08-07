 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lilly chute après que les données sur les médicaments oraux pour la perte de poids n'ont pas impressionné
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

7 août - ** Les actions du fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N chutent de 10,6 % à 66,25 $ avant la mise sur le marché

** LLY affirme que son médicament oral pour la perte de poids, l'orforglipron, a aidé les patients à perdre 12,4 % de leur poids corporel en moyenne lorsqu'ils ont reçu la dose la plus élevée, soit 36 milligrammes, dans le cadre d'une étude de phase avancée

** "Nous sommes déçus par ces données et nous nous attendons à ce que les investisseurs s'en prennent à LLY aujourd'hui", ont déclaré les analystes de Bernstein, ajoutant que les investisseurs s'attendaient à une perte de poids d'environ 14 % à la dose la plus élevée

** Le traitement injectable pour la perte de poids Wegovy du concurrent danois Novo Nordisk NOVOb.CO a montré une perte de poids de 14,9 % sur 68 semaines dans un essai de 2021

** Les actions cotées en bourse de Novo ont augmenté de 13 % à 51,38 $ avant la mise sur le marché

** Les actions d'un rival plus petit, Viking Therapeutics

VKTX.O , qui développe également un médicament oral pour la perte de poids, ont augmenté de 9,8 % à 35 dollars avant la mise sur le marché

** Jusqu'à la dernière clôture, LLY était en baisse de 3,3 %, VKTX en baisse d'environ 21 %, les actions de Novo cotées aux États-Unis en baisse de 47 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
746,670 USD NYSE 0,00%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
VIKING THERAPEUTICS
31,8800 USD NASDAQ 0,00%
