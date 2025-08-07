Lilly chute après que les données sur les médicaments oraux pour la perte de poids n'ont pas impressionné

(Mises à jour)

7 août - ** Les actions du fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N chutent de 10,6 % à 66,25 $ avant la mise sur le marché

** LLY affirme que son médicament oral pour la perte de poids, l'orforglipron, a aidé les patients à perdre 12,4 % de leur poids corporel en moyenne lorsqu'ils ont reçu la dose la plus élevée, soit 36 milligrammes, dans le cadre d'une étude de phase avancée

** "Nous sommes déçus par ces données et nous nous attendons à ce que les investisseurs s'en prennent à LLY aujourd'hui", ont déclaré les analystes de Bernstein, ajoutant que les investisseurs s'attendaient à une perte de poids d'environ 14 % à la dose la plus élevée

** Le traitement injectable pour la perte de poids Wegovy du concurrent danois Novo Nordisk NOVOb.CO a montré une perte de poids de 14,9 % sur 68 semaines dans un essai de 2021

** Les actions cotées en bourse de Novo ont augmenté de 13 % à 51,38 $ avant la mise sur le marché

** Les actions d'un rival plus petit, Viking Therapeutics

VKTX.O , qui développe également un médicament oral pour la perte de poids, ont augmenté de 9,8 % à 35 dollars avant la mise sur le marché

** Jusqu'à la dernière clôture, LLY était en baisse de 3,3 %, VKTX en baisse d'environ 21 %, les actions de Novo cotées aux États-Unis en baisse de 47 % depuis le début de l'année