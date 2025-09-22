USA-Cérémonie d'hommage à Kirk, Trump s'en prend aux rivaux politiques des 'MAGA'

par Nathan Layne, Nandita Bose et Joseph Ax

Le président américain Donald Trump a qualifié dimanche Charlie Kirk de "martyr pour la liberté américaine", promettant lors d'une cérémonie organisée en hommage au militant d'extrême droite de poursuivre les travaux de celui-ci et blâmant de nouveau la "gauche radicale" pour l'assassinat de Kirk.

S'exprimant devant des dizaines de milliers de personnes réunies dans un stade de Glendale, en Arizona, à l'initiative de l'organisation conservatrice Turning Point USA, que Charlie Kirk a cofondée, Donald Trump a effectué des commentaires à la tonalité très partisane, marquant un contraste avec le ton plus solennel adopté par la plupart des autres orateurs.

"La violence vient principalement de la gauche", a déclaré le président républicain, sans donner de preuve et en minimisant le rôle de la droite dans les violences politiques.

Avant même qu'un suspect ne soit arrêté pour l'assassinat de Charlie Kirk, survenu le 10 septembre, Donald Trump a accusé la gauche d'en être responsable.

Il a renchéri dimanche lors d'une cérémonie qui a eu à la fois un caractère religieux et des allures de meeting du mouvement trumpiste 'MAGA' ("Make America Great Again").

Charlie Kirk "ne haïssait pas ses adversaires", a dit Donald Trump. "C'est là où je suis en désaccord avec Charlie. Je hais mes adversaires", a-t-il poursuivi.

Des amis et des alliés de Charlie Kirk ont salué une figure chrétienne inspirante, promettant de prendre soin du mouvement politique qu'il a lancé, au rôle prépondérant auprès des jeunes lors de la campagne électorale de Donald Trump l'an dernier.

La veuve de Charlie Kirk a rendu un hommage émouvant, saluant son dévouement au christianisme, à sa famille - le couple a deux enfants - et à son activisme.

"Je veux que vous sachiez que, bien qu'il est mort trop tôt, Charlie était également prêt à mourir", a dit Erika Kirk, qui a repris les commandes de Turning Point USA. "Il a quitté ce monde sans regrets. Il a fait chaque jour 100% de ce qu'il pouvait".

Elle a également accordé son pardon à l'homme inculpé du meurtre de son époux, citant la Bible.

Certaines figures politiques ont décrit la mort de Charlie Kirk comme un tournant pour le mouvement conservateur, exhortant les suiveurs de Kirk, parfois via une rhétorique agressive, à finir le travail que celui-ci a commencé.

"Nous allons nous battre encore plus fort après ce que vous nous avez fait", a déclaré Stephen Miller, l'influent secrétaire général adjoint de la Maison blanche, lors d'une prise de parole enflammée. "Vous n'avez pas idée du dragon que vous avez réveillé. Vous n'avez pas idée à quel point nous allons être déterminés à sauver cette civilisation, à sauver l'Occident, à sauver la République", a-t-il ajouté.

"NOUS NE SERIONS PAS (AU POUVOIR) SANS LUI"

Le State Farm Stadium de Glendale, qui peut normalement accueillir quelque 63.000 personnes, semblait plein. Des vagues de spectateurs, pour la plupart vêtus de t-shirts ou autres produits 'MAGA', sont arrivés avant l'aube afin de s'assurer d'avoir une place à l'intérieur du stade. Des détecteurs de métaux et un important dispositif de sécurité étaient en place.

Plusieurs artistes de rock chrétien se sont succédés sur scène, de même que des représentants de haut rang de l'administration Trump comme le secrétaire d'Etat, Marco Rubio, et le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, illustrant la grande influence politique de Charlie Kirk.

Le vice-président américain J.D. Vance a salué le rôle crucial de Charlie Kirk auprès des jeunes électeurs lors de la campagne ayant permis à Donald Trump de revenir au pouvoir. "Toute notre administration est là. Pas seulement parce que nous aimions Charlie en tant qu'ami, mais aussi parce que nous savons que nous ne serions pas là sans lui", a-t-il dit.

Charlie Kirk, 31 ans, a été tué par balle alors qu'il répondait à des questions lors d'un rassemblement sur un campus universitaire dans l'Utah. D'après les enquêteurs, l'étudiant de 22 ans inculpé pour le meurtre de Kirk aurait déclaré à sa partenaire en avoir "eu assez de la haine" exprimée par Kirk.

Des associations de défense des droits civiques ont critiqué la rhétorique utilisée par Charlie Kirk, dénonçant nombre de commentaires à caractère raciste, transphobe et misogyne. Les soutiens de Kirk le décrivent comme un défenseur des valeurs conservatrices et un chantre de la liberté d'expression.

La mort de Charlie Kirk a alimenté les préoccupations à propos de la multiplication des cas de violence politique aux Etats-Unis, en plus d'exacerber la polarisation du pays.

Il est fort probable que le discours prononcé dimanche par Donald Trump n'apaise pas les craintes que le président américain utilise l'assassinat de Charlie Kirk comme prétexte pour intensifier la répression de ses rivaux politiques.

La semaine dernière, la chaîne de télévision ABC, propriété de Walt Disney DIS.N , a suspendu le célèbre animateur Jimmy Kimmel, à la tête d'un 'late show' éponyme, après des commentaires à propos de la mort de Charlie Kirk jugés outranciers par les conservateurs.

Cette décision a été prise alors que le directeur de la Commission fédérale des communications (FCC), nommé par Donald Trump, a menacé d'ouvrir une procédure contre ABC et de retirer les licences des chaînes de télévision diffusant l'émission "Jimmy Kimmel Live".

(Reportage Nathan Layne, Nandita Bose et Regina Revazova, avec la contribution de Ted Hesson et Tim Reid à Washington; version française Jean Terzian)