Nikkei 225
45 670,77
+1,39%
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 06:00

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VOLKSWAGEN VOWG_p.DE a annoncé vendredi prévoir un impact de 5,1 milliards d'euros sur son chiffre d'affaires en raison d'une vaste restructuration de sa filiale PORSCHE

P911_p.DE . Porsche a par ailleurs annoncé un retard dans la montée en puissance de son offre de véhicules électriques, ce qui va l'obliger à réduire sa prévision de bénéfice pour l'année en cours.

* GENERALI BGN.MI et la banque française BPCE sont convenus de supprimer les pénalités prévues en cas de rupture de leur projet d'accord dans la gestion d'actifs, ont indiqué deux sources, confirmant une information du quotidien italien Il Sole 24 Ore.

* SAFRAN SAF.PA a annoncé vendredi un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 500 millions d’euros.

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

BANCA GENERALI
49,000 EUR MIL +0,86%
PORSCHE AG
43,670 EUR XETRA -0,50%
SAFRAN
291,600 EUR Euronext Paris +2,39%
VOLKSWAGEN
98,300 EUR XETRA -0,05%
VOLKSWAGEN VZ
97,280 EUR XETRA -0,18%
