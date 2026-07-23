Lilly annonce la publication de nouvelles données concernant son médicament de nouvelle génération contre l'obésité et prévoit de déposer une demande d'autorisation auprès de la FDA au premier trimestre 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les patients diabétiques en surpoids ou obèses ont perdu 20,8 % de leur poids sous une dose élevée de rétatrutide

* Les patients souffrant d'obésité sévère et de maladies cardiovasculaires ont perdu 22,6 % de leur poids sous la dose la plus élevée

* Lilly prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA au premier trimestre 2027

(Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 4, 5 et 8, et des informations sur le cours de l'action au paragraphe 6) par Deena Beasley

Eli Lilly LLY.N a annoncé jeudi que deux autres essais de phase III portant sur son médicament expérimental contre l’obésité, le retatrutide, avaient donné des résultats positifs et qu’elle prévoyait de déposer une demande d’autorisation auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine au cours du premier trimestre de l’année prochaine.

Le retatrutide est conçu pour cibler trois hormones métaboliques différentes: le GLP-1, le GIP et le glucagon. Le médicament injectable actuel de la société contre l’obésité, le Zepbound, cible le GLP-1 et le GIP, tandis que le Wegovy

NOVOb.CO de son concurrent Novo Nordisk ne cible que le GLP-1.

Lilly a indiqué qu’un essai de 80 semaines mené auprès d’adultes souffrant d’obésité sévère et d’une maladie cardiaque avérée avait montré une perte de poids moyenne de 22,6 % pour la dose hebdomadaire la plus élevée de retatrutide.

Selon les analystes, ces données confirment que le rétatrutide présente le meilleur potentiel de perte de poids de sa catégorie, mais elles ne devraient pas influencer significativement le cours de l’action compte tenu des attentes élevées.

“Les résultats en matière de perte de poids ne font plus la une des journaux compte tenu des données antérieures sur le rétatrutide, mais ils renforcent encore sa position au sein du portefeuille cardiométabolique en pleine expansion de Lilly”, ont déclaré les analystes de Citi.

L'action Lilly reculait d'environ 1 % en pré-ouverture.

La société a indiqué que les événements cardiovasculaires majeurs étaient survenus moins fréquemment que prévu, tant dans le groupe sous traitement que dans le groupe sous placebo. Toutefois, si l’on ne prend en compte que les trois événements les plus graves – crise cardiaque, AVC et décès –, les patients sous rétatrutide présentaient un risque supérieur de 12 % à celui du groupe sous placebo.

L'ensemble de données sur les événements cardiovasculaires était limité, ce qui rendait ce déséquilibre difficile à interpréter, ont indiqué les analystes de BMO Capital. Ils ont toutefois ajouté que la tendance positive observée chez les patients ayant poursuivi le traitement était encourageante.

Un autre essai de 80 semaines mené auprès de patients en surpoids ou obèses également atteints de diabète de type 2 a montré que les participants ayant reçu la dose la plus élevée avaient perdu 20,8 % de leur poids corporel et vu leur taux d’HbA1c baisser de 1,6 %.

Les effets indésirables les plus fréquents dans les deux essais étaient les nausées et la diarrhée.

Lilly avait précédemment annoncé que les patients souffrant d’obésité mais non de diabète avaient perdu en moyenne 28,3 % de leur poids lors d’un essai de 80 semaines sur le retatrutide. Des résultats positifs ont également été observés dans des études de phase III portant sur l’impact du médicament sur la douleur liée à l’arthrose du genou et l’apnée obstructive du sommeil .

“Au cours de cinq études de phase III concluantes, le rétatrutide a démontré une efficacité remarquable, et nous pensons qu’il pourrait constituer à l’avenir un outil important dans la prise en charge de la santé cardiométabolique”, a déclaré Kenneth Custer, vice-président exécutif de Lilly, dans un communiqué.

Lilly a indiqué qu’elle prévoyait de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché pour le retatrutide auprès de la FDA au cours du premier trimestre de l’année prochaine. La société a également précisé que les résultats complets des derniers essais seront publiés dans des revues médicales à une date ultérieure.