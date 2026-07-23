Lilly annonce de nouvelles données sur son médicament de nouvelle génération contre l'obésité et prévoit de déposer une demande d'autorisation auprès de la FDA au premier trimestre 2027

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* Les patients diabétiques en surpoids ou obèses ont perdu 20,8 % de leur poids sous une dose élevée de rétatrutide

* Les patients souffrant d'obésité sévère et de maladies cardiovasculaires ont enregistré une perte de poids de 22,6 % à la dose la plus élevée

* Lilly prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA au premier trimestre 2027

par Deena Beasley

Eli Lilly LLY.N a annoncé jeudi que deux autres essais de phase III portant sur son médicament expérimental contre l’obésité, le retatrutide, avaient donné des résultats positifs et qu’elle prévoyait de déposer une demande d’autorisation auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine au cours du premier trimestre de l’année prochaine.

Le retatrutide est conçu pour cibler trois hormones métaboliques différentes: le GLP-1, le GIP et le glucagon. Le médicament injectable actuel de la société contre l’obésité, le Zepbound, cible le GLP-1 et le GIP, tandis que le Wegovy, produit NOVOb.CO de son concurrent Novo Nordisk, ne cible que le GLP-1.

Lilly a indiqué qu’un essai de 80 semaines mené chez des adultes souffrant d’obésité sévère et d’une maladie cardiaque avérée avait montré une perte de poids moyenne de 22,6 % pour la dose hebdomadaire la plus élevée de retatrutide.

La société a précisé que les événements cardiovasculaires majeurs étaient survenus moins fréquemment que prévu, tant dans le groupe sous traitement que dans le groupe sous placebo. Toutefois, si l'on ne considère que les trois événements les plus graves — crise cardiaque, AVC et décès —, les patients sous retatrutide présentaient un risque supérieur de 12 % à celui du groupe sous placebo.

Un autre essai de 80 semaines mené chez des patients en surpoids ou obèses également atteints de diabète de type 2 a montré que les participants ayant reçu la dose la plus élevée avaient perdu 20,8 % de leur poids corporel et vu leur taux d’HbA1c baisser de 1,6 %.

Les effets indésirables les plus fréquents dans les deux essais étaient les nausées et la diarrhée.

Lilly avait précédemment annoncé que les patients souffrant d’obésité mais non de diabète avaient perdu en moyenne 28,3 % de leur poids lors d’un essai de 80 semaines sur le retatrutide. Des résultats positifs ont également été observés dans des études de phase III portant sur l’impact du médicament sur la douleur liée à l’arthrose du genou et l’apnée obstructive du sommeil .

« Au cours de cinq études de phase III concluantes, le rétatrutide a démontré une efficacité remarquable, et nous pensons qu’il pourrait constituer à l’avenir un outil important dans la prise en charge de la santé cardiométabolique », a déclaré Kenneth Custer, vice-président exécutif de Lilly, dans un communiqué.

Lilly a indiqué qu’elle prévoyait de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché pour le retatrutide auprès de la FDA au cours du premier trimestre de l’année prochaine. La société a également précisé que les résultats complets des derniers essais seraient publiés dans des revues médicales à une date ultérieure.