Lilac signe un accord de 10 ans avec Traxys pour l'approvisionnement en lithium de son projet dans l'Utah

Lilac Solutions a signé avec Traxys North America un accord contraignant de 10 ans pour la fourniture de carbonate de lithium à partir de l'usine de Lilac prévue à Great Salt Lake dans l'Utah, ont annoncé les deux entreprises lundi.

Cet accord intervient alors que les États-Unis s'efforcent d'obtenir des sources nationales de lithium, un composant essentiel des batteries des véhicules électriques, dans un contexte d'inquiétude croissante quant à la dépendance vis-à-vis des importations en provenance de Chine et d'autres pays.

Dans le cadre de cet accord, le négociant en matières premières Traxys achètera 50 000 tonnes de carbonate de lithium de qualité batterie au cours de la période, ce qui représente 100 % de la production de la phase 1 du projet. Lilac prévoit de commencer à fournir Traxys d'ici la fin de l'année 2027.

L'installation est conçue pour produire 5 000 tonnes par an au cours de la première phase, soit près du double de la production actuelle de carbonate de lithium aux États-Unis.

La société Lilac, basée en Californie, a déclaré que l'ingénierie était terminée et que l'obtention des permis était en cours.

Une future phase 2 d'expansion porterait la capacité totale à 20 000 tonnes par an, a-t-elle ajouté.