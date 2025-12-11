 Aller au contenu principal
LightPath Technologies glisse après avoir dévoilé son projet de levée de fonds
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 22:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions du fournisseur de systèmes d'optique et d'imagerie LightPath Technologies LPTH.O chutent de 9 % à 8,29 $ dans les échanges prolongés

** LPTH lance une offre publique d'actions ordinaires ; la taille n'a pas été divulguée

** Canaccord Genuity et Craig-Hallum sont les teneurs de livre conjoints de l'offre

** LPTH prévoit d'utiliser le produit de l'offre pour le fonds de roulement, les investissements, les acquisitions et les objectifs généraux

** Avec 45,4 millions d'actions en circulation, LPTH a une capitalisation boursière de 400,7 millions de dollars, selon les données du LSEG

** Les quatre sociétés de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée" ou plus; PT médian de 10,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action LPTH a progressé de 158,4 % depuis le début de l'année

