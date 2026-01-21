LightPath rachète Amorphous Materials pour un montant pouvant atteindre 10 millions de dollars ; les actions grimpent

21 janvier - ** Les actions du fournisseur de systèmes d'optique et d'imagerie LightPath Technologies LPTH.O augmentent de 8,5 % à 15,20 $ avant le marché

** La société a déclaré mardi après le marché qu'elle allait acquérir Amorphous Materials pour 7 millions de dollars en espèces, avec un montant supplémentaire pouvant atteindre 3 millions de dollars en actions si certaines étapes sont franchies

** L'opération ajoute une technologie complémentaire de fusion de verre de chalcogénure, augmentant ainsi la capacité de production d'optiques IR de grand diamètre - LPTH

** La société déclare que l'acquisition devrait ajouter environ 3 millions de dollars de revenus annuels

** Les actions de LPTH ont plus que doublé au cours de l'année écoulée