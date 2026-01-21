 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LightPath rachète Amorphous Materials pour un montant pouvant atteindre 10 millions de dollars ; les actions grimpent
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 12:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions du fournisseur de systèmes d'optique et d'imagerie LightPath Technologies LPTH.O augmentent de 8,5 % à 15,20 $ avant le marché

** La société a déclaré mardi après le marché qu'elle allait acquérir Amorphous Materials pour 7 millions de dollars en espèces, avec un montant supplémentaire pouvant atteindre 3 millions de dollars en actions si certaines étapes sont franchies

** L'opération ajoute une technologie complémentaire de fusion de verre de chalcogénure, augmentant ainsi la capacité de production d'optiques IR de grand diamètre - LPTH

** La société déclare que l'acquisition devrait ajouter environ 3 millions de dollars de revenus annuels

** Les actions de LPTH ont plus que doublé au cours de l'année écoulée

Valeurs associées

LIGHTPATH TECH-A
14,0000 USD NASDAQ +11,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 21.01.2026 14:23 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, J&J, Halliburton) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16%pour

  • Photo fournie le 30 mars 2025 par la société spatiale allemande Isar Aerospace montrant le lancement de sa fusée "Spectrum", qui a explosé quelques secondes après son décollage, au centre spatial d'Andøya en Norvège ( Isar Aerospace / Brady KENNISTON )
    Report du lancement d'une fusée allemande appelée à muscler la souveraineté spatiale européenne
    information fournie par AFP 21.01.2026 14:19 

    L'allemand Isar Aerospace, pionnier européen des lancements orbitaux, a reporté le lancement prévu mercredi soir de sa fusée Spectrum, appelée à participer à la future souveraineté spatiale européenne, un sujet prioritaire au regard des tensions avec les Etats-Unis ... Lire la suite

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédits: Adobe Stock)
    Johnson & Johnson prévoit un bénéfice pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street
    information fournie par Reuters 21.01.2026 14:13 

    par Michael Erman et Mrinalika Roy Johnson & Johnson JNJ.N a prévu mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice pour 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street, même en tenant compte d'un impact de "centaines de millions de dollars" lié à l'accord sur

  • La couverture totale du réseau fibre et 5G a été décalée à 2035 par les instances européennes. ( AFP / JULIE SEBADELHA )
    Déploiement de la fibre : l'UE épargne les plateformes du financement
    information fournie par Boursorama avec Media Services 21.01.2026 14:10 

    L'Union européenne renonce à faire contribuer les géants du numérique à l'investissement des réseaux fibre et 5G. La couverture complète est désormais prévue pour 2035. L'UE a évalué à plus de 200 milliards d'euros les investissements à réaliser pour équiper l'ensemble ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank