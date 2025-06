Communiqué de presse LIGHTON



Sodern, filiale d’Ariane Group, choisit LightOn pour industrialiser l’IA générative dans un cadre sécurisé.



LightOn, acteur européen de premier plan de l’IA générative à destination des entreprises et du secteur public, accompagne Sodern, filiale d’Ariane Group, dans l'intégration sécurisée de l’intelligence artificielle au cœur de ses opérations.



En réponse à des enjeux de souveraineté et de performance, Sodern a fait le choix stratégique de déployer Paradigm, la plateforme d’IA générative de LightOn, dans l’ensemble de son organisation. Résultat : l’amorce d’une transformation profonde de ses activités et processus opérationnels, au service d’une productivité accrue et dans un souci permanent de sécurité renforcée.